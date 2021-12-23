台灣精銳(4583)申報初次上市（IPO）前公開銷售現金增資發行普通股7243千股案，今天起申報生效，依進度台灣精銳可望於明年第一季加入上市生力軍。

台灣精銳資本額7.29億元，今年前三季每股稅後盈餘8.48元，前11月累計合併營收29.86億元，年增17.24％，超越去年全年營收。

台灣精銳從事行星式減速機及齒排(條)等機械傳動零組件研發、製造及銷售，應用範圍廣泛，主要用於自動化設備、工具機及工業用機器人等，涵蓋產業遍及半導體、面板、生技醫療、航太、電子業及傳統產業等。

該公司也轉投資子公司日月千禧酒店，主要提供台中地區優質商務及觀光客房住宿及餐飲服務。

行星式減速機為機械傳動產業，屬於工業自動化設備關鍵零組件，台灣精銳掌握主要核心技術，在材料、設計、精度及品質均有一定水準，與德國WITTENSTEIN及日本SHIMPO等大廠為全世界主要行星式減速機供應來源。台灣精銳中科后里三廠今年完工並陸續投入量產，將能逐漸有效貢獻獲利，將使得行星式減速機有相當大的成長空間。