以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)預計於2022年1月14日轉上櫃掛牌，上櫃前公開承銷新股1543張，其中1050張將自明（24）日起以底價每股68.52元競價拍賣，以昨（22）日興櫃交易均價132.51元計算，價差高達93.39％。

聯發國際配合初次上櫃前辦理現增發行新股及過額配售，對外公開承銷共1312張，其中1050張於24～28日採競價拍賣，每一得標人應依其得標價格認購。每標單最低1張、最高131張，以價高者優先得標，將於30日上午10點開標。

聯發國際2021年走出疫情亂流，前三季合併營收6.14億元、年增達31.2％，毛利率49.92％、營益率19.98％，優於去年同期46.59％、10.99％。配合業外虧損大減9成，使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍，每股盈餘（EPS）5.52元、遠優於去年同期0.66元。

展望後市，全球手搖飲市場規模預計至2027年將達42.5億美元，2020～2027年複合成長率（CAGR）達8.9％。聯發國際定位台灣為全球美食孵化基地、人才培育中心，將推出更多異業合作計畫和通路商品，強強結盟將創意輸出到世界各地。

展店計畫方面，「歇腳亭」將持續深耕美國、香港、台灣等市場，明年海外店數目標新展達56家，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。其中，在最看好的美國市場將鞏固既有優勢、再新展達40家，開店數年增達32％，穩固市場龍頭地位。