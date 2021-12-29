近年來積極朝旅宿業多元發展的嘉泥（1103）29日舉行法說會，副總王立心指出，旗下羅馬、沖繩旅宿業務第三季訂房回溫，期待2022年度營運優於2021年表現。

至於營收占比五成的水泥事業，王立心指出，嘉泥策略性投資台泥（1101），但台泥中國市場生產端受通膨、煤炭成本價格、中國能耗雙控政策等影響，預期台泥2022年股利政策恐較今年同期少。對嘉泥的股利貢獻度將會減少。

嘉泥統計，至今年第三季的營占中，水泥事業挹注五成最多，物流倉儲三成，房產事業占比11％，旅宿服務占約9％。

嘉泥目前布局的旅宿版圖，包括2014年攜手雲朗集團，買下義大利羅馬的飯店A Roma；進軍日本沖繩，在當地打造自有品牌酒店Hotel Collective，並與洲際酒店集團（IHG）推動第二間酒店（豐崎案）。

王立心指出，日本、義大利等地飯店訂房已在第三季訂房回溫。期待2022年度營運優於今年表現；不過，近期全球Omicron確診案例暴增，已為2022年營運景氣增添不確定性，「能見度稍不清」。

至於2022年的水泥事業，嘉泥認為，若Omicron未如想像嚴重，經濟能維持現有水準，水泥營運可望與今年相當。

另外，物流倉儲部分，嘉泥指出，2022年應可維持穩定發展。