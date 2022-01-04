2021年國際油價牽動石化產品價格走勢，加上全球極端氣候問題進入常態化，導致全球石化產能面臨供應不穩的問題，也挹注石化產品報價上漲動能，塑化指標台塑(1301)集團2021年獲利即將挑戰歷史高峰，展望2022年，全球經濟表現持續成長，石化產品消費需求可望持續提升，惟成長幅度恐相較2021年趨緩。

隨著全球疫苗覆蓋率擴大，疫情影響淡化，全球經濟持續成長，用油需求維持擴張格局。去年11月時EIA預估2022年全球原油總需求量將達每日100.88百萬桶，年增率成長3.43%，顯示經濟處於快速復甦階段。

專家點出，2021年塑化報價整體大幅上揚，國際油價牽動石化產品價格走勢，去年以來除了油價上漲，海外同業供應不穩及下游買盤拉貨轉趨積極，均拉抬石化產品報價大幅上漲，出口部分，大陸家電、紡織、包裝、消費性電子等產品需求擴張，加上下半年起太陽能裝機腳步加快，去年以來主要產品出口普遍價量齊揚，整體出口相較2020年大幅成長。

2021年在市場需求成長，加上同業供應不穩以及油價上漲等因素下，石化業銷售價量齊揚，尤其是疫情趨緩後產業景氣呈現強勁成長，且景氣熱度更甚於疫情前水準，塑化廠商去年營運普遍強勁成長，獲利水準優於疫情前，指標集團台塑集團獲利將衝刺歷史高峰，台塑四寶即將在1月10日公布2021年年報、去年第四季季報，也會對今年第一季做出詳盡展望。

展望2022年，塑化業者認為銷售量表現將優於2021年，惟受到國際航運成本高漲，以及原料價格處於偏高水準因素，使得多數業者認為總成本將較2021年提高，預估2022年台灣石化業景氣將持續成長，惟成長力道明顯走緩。