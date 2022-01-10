可成(2474)公布去年十二月份營收26.33億元，較去年十一月份27.32億元，月減3.6%；較前年同期66.20億元，年減60.2%。營收計月下降主因部份組裝廠客戶進行年底庫存管控、盤點，部份消費型產品缺料狀況持續，導致拉料進度不符預期；而去年高基期則導致營收年減。

可成累計去年第四季合併營收81.96億元，較去年第三季的98.68億元減少16.9%；相較前一年同期186.83億元，年減56.1%。季增下降主因供應鏈及運流瓶頸，年增下降主因泰州廠營收不再計入。

2021全年集團合併營收達410.95億元，較前一年同期825.06億元，年減50.2%。排除供應鏈及運流瓶頸影響，累計營收下降幅度，符合公司預期。

公司表示，疫情趨緩，混工模式興起及企業回歸辦公室帶動商用需求，品牌大廠亦逐步提升中高階產品規格。隨著高階金屬機殼或Hybrid設計滲透率提高，衍生之創新需求有利可成往高階、特色化及差異化的方向成長發展。教育領域持續數位化轉型，對可攜式行動裝置材質、規格等要求亦隨之提升，加上主要客戶穩健市場地位，有助於可成繼續維持其核心競爭優勢。

此外，全球汽車產業電動化速度加快，車用業務潛力無限。展望2022年，預期下半年長短料況可望緩解，來自新領域/新產品/新客戶的貢獻，對可成營收及獲利將有所挹注，惟仍需密切觀察供應鏈變化。