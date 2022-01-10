台塑四寶公布2021年12月營收，呈現2進2退，台塑、台塑化相較同年11月成長，南亞、台化則受到採購減少、運輸等因素，相較同年11月衰退。
台塑(1301)2021年12月合併營業額251.99億元，創單月歷史新高，月成長2.8%、年成長27.9%。台塑表示，受近洋港口壅塞影響，去年11月PVC、液鹼、AN及PP部分訂單延至12月交運，因此，2021年12月PVC、液鹼、AN及PP銷售量合計比11月增加5萬噸。
南亞(1303)2021年12月營收345.3億元，月減少4.2%、年成長21.9%。南亞表示，上月營收相較11月減少主要是因為BPA與可塑劑價格下滑，及年終客戶減少採購所致。
台化(1326)2021年12月合併營業額312.74億元、月減少1.1%、年成長19.1%。台化表示，上月因為PTA因船期延誤，部分訂單於本月交運；另外PX、OX加工利差不佳減少外售、萃餘油等回售台塑化減少，合計影響7.5億元；PS也在上月安排定檢，產銷減少2.4億元。
台塑化(6505)2021年12月合併營業額609.41億元，月增加2.7%、年增加50.2%。台塑化上月原油平均煉製量48.7萬桶/日，比11月平均煉製量39萬桶/日增加9.7萬桶/日，合計產品總銷售量1650.9萬桶，比11月1326.8萬桶增加324.1萬桶。售價方面，上月杜拜原油比11月下跌7.1美元/桶，受部份外銷油品計價周期影響，產品平均售價86美元/桶，僅比11月減少5.5美元/桶。
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