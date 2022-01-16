在台南市文資建材銀行協助下，親王松木材即將變身成為各種文創紀念品。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

在台南市文資建材銀行協助下，親王松木材即將變身成為各種文創紀念品。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

今年為原台南水道落成100周年，台南市文化局規畫系列紀念活動，其中1933年由日本伏建功博義親王親手種植琉球松，前年枯萎移除後，館方特意保存部分已凋零松材，在台南市文資建材銀行協助下，親王松木材即將變身成為各種文創紀念品，期能讓入園遊客們「把歷史帶回家」。

文化局長葉澤山指出，原台南水道完工後，就在園區內修築了南台灣第一座，也是當時全台最大的9洞高爾夫球場，1933年7月，愛打高爾夫球的日本皇族伏見宮博義親王藉出訪視察水道設施，於山上高爾夫球場體驗在南台灣揮桿樂趣，為紀念此行，親手種下8棵琉球松。

館方表示，8棵親王松歷經近百年風霜洗禮，有6棵在開園前已枯萎凋零，2019年開園時，原本還有2棵由農業局認定為珍貴老樹並列管照護，不過，隔年又有1棵枯死，目前僅存1棵，而為了延續珍貴歷史記憶，在台南市文資建材銀行協助下，將凋零的琉球松移往建材銀行保存處理。

過去，這批琉球松一度誤傳是時任皇太子的裕仁天皇所種植，而長期被稱為太子松，直到水道博物館成立，爬梳歷史，才正名為「親王松」。

館方指出，樹輪深淺清晰的琉球松，不但幾何狀的分布排列相當漂亮，本身還意義非凡，是最適用來製作百年紀念品的材料，目前也正積極規畫，讓珍貴的歷史隨著木材永續流傳。

葉澤山說，經過將近2年風乾，親王松木材即將化身各種文創紀念品，其中，由文資建材銀行以原台南水道宿舍窗材做成的外框，加上歷史簡介，貼上親王松紀念框，極具意義。