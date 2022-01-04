貝萊德投信最新2022年全球投資展望，看好2022年將迎來連續第二年全球股市上漲，但債市卻下滑的新市場環境，這也是45年來首見。此不尋常的狀況主要是源自於新利率環境-高通膨、低央行利率與債券殖利率。貝萊德投信看淡債市，也從美國10年期指標公債殖利率上揚獲得支撐，周一美國10年期指標公債殖利率尾盤漲破1.6%大關，最高勁揚12.7個基點。

貝萊德投信分析，在任何一個年份，全球出現股票正報酬、但債券則為負報酬的情況很少見，更不用說連續兩年如此。為什麼會在2021年發生這種情況？經濟活動強力重啟導致嚴重的通膨壓力和供應鏈瓶頸，但大多數已開發市場的央行尚未做出相對回應，這與過去通常會採取先發制人的緊縮政策截然不同。

貝萊德投信認為，這是新名目利率環境的現象，也象徵新總體經濟環境的開始。政府債券殖利率小幅上漲，價格下跌，但在高通膨環境下，實質殖利率仍處於歷史低點，支撐股市表現。經濟重啟、企業獲利飆升，也同時推動股市大幅上漲。

2022年將進入此一利率環境的下個階段。經濟重啟的環境對政策刺激的需求下降，央行緊縮部分貨幣政策，因此股票報酬表現將相對溫和許多。貝萊德表示，目前尚未看到央行對通膨做出積極的反應，但不排除2022年這樣的情形將出現轉變。當前實質殖利率雖逐漸上升但與歷史相比仍較低，隨著物價逐步提升，通膨也將維持在高於疫情前的水準。然而，隨著後續供應鏈的限制緩解，消費者的支出將從商品轉向服務支出，預期未來通膨將從近期的高點略為下跌。

貝萊德投信認為，經濟緩步成長將使得股市有進一步上漲的空間，但漲幅相較2021年則更為溫和。考量實質殖利率、通貨膨脹與投資人對債券額外期限貼水的需求，都會導致2022年的債市可能再次繳出負報酬。