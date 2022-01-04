韓國三星電子4日宣布，美國時間5日將在拉斯維加斯開幕的消費電子展(CES)中，推出Galaxy S21 FE 5G機種。產業分析師認為，三星粉絲應該會很高興，因為此款手機功能性強大，但售價又不會貴到太離譜。

其實，這支新手機原本預定2021年夏天就要推出，但受制於當時全球晶片短缺，因此才無法如期上市。

正如字面上所言，此智慧手機名字內FE(Fan Edition)兩字，就是代表粉絲版的意思。三星表示，希望藉著這支最受消費者喜歡，但價格公道的Galaxy S21系列手機，能再次衝高市場買氣。

三星指出，將於11日推出Galaxy S21 FE，會視全球不同地區的市場狀況來發行。同時，三星也預計將從歐洲開始推出，但詳細定價三星還在賣關子尚未公布。

不過，根據2020年9月前一代Galaxy S20 FE售價來推敲，當時有6種不同顏色可供選擇，且基本入手價訂在699美元。

三星表示，Galaxy S21 FE無論在外觀還是操作上，都與自家的S21系列產品相似。同時，這款新機搭載高通的驍龍888晶片，內建6 GB或8 GB的RAM，以及128 GB或256 GB儲存空間，是以谷歌最新操作系統Android 12的One UI 4版本來運行。

Galaxy S21 FE的機身外觀，厚度在7.9mm，有4種顏色。至於相機採螢幕下鏡頭方式，前置鏡頭為32MP，並支援AI臉部修復功能。另外，還配有6.4英寸，由三星自行研發的Dynamic AMOLED 2X螢幕。

在電池續航力道方面，三星指出，Galaxy S21 FE的電池容量為4500mAh，使用25W快充時，只要充電30分鐘，就可以使用一整天。