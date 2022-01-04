受惠於2021年交車量逼近100萬台的利多激勵，電動車龍頭特斯拉開年第一個交易日股價暴衝，單日大漲14％。華爾街投銀紛紛上修特斯拉的獲利預測與目標價，New Street Research喊出可漲到1580美元。

特斯拉周一狂飆143美元或14％，收在1199.78美元，較去年11月4日的1229.91美元歷史高點僅差2.4％。11月6日穆斯克釋出可能售出一成持股的訊息後，特斯拉在接下來兩個交易日暴跌16％。

美股2021年能迭創歷史新高，特斯拉扮演很重要的角色，根據標普道瓊指數公司的統計，標普全年漲幅的貢獻度排行部份，特斯拉高居第5名，僅次於微軟、Alphabet、蘋果與輝達。

在新年開紅盤前夕，特斯拉隨即拋出重磅利多，去年第四季交車量達30.9萬台，優於市場預期的26.6萬，2021全年交車量更超過93.6萬台，較2020年的不到50萬台激增快一倍。在全球汽車產業因晶片荒產能普遍受抑的情況下，特斯拉交車量逆勢飆新高更顯難能可貴。

特斯拉公布交車量飆新高後，華爾街投銀即掀起一波調高特斯拉獲利預測與目標價的動作。

摩根大通分析師布林克曼(Ryan Brinkman)將特斯拉去年第四季的每股盈餘從1.54美元調高至2.22美元，今年全年每股盈餘從8.25美元上修至9美元，目標價則從250美元調高至295美元，不過投資建議仍列在「賣出」。

RBC分析師史派克(Joseph Spak)新估特斯拉今年全年每股盈餘可達10.15美元，高於前估的9.71美元，目標價從950美元調高至1005美元。

倒是最樂觀的Wedbush與New Street Research並未進一步調高獲利預測與目標價。Wedbush的分析師艾夫斯(Dan Ives)預估特斯拉今年全年每股盈餘將近7.80美元，目標價1400美元。

New Street Research分析師費拉古(Pierre Ferragu)預估特斯拉2022年全年交車量可達150萬台，每股盈餘12.70美元，目標價1580美元，為華爾街所有分析師中喊出的最高價位。