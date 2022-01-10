分析師在研究後總結出了一些特斯拉致勝的「武功秘笈」。

首先，特斯拉將交車做為其首要之務，並不避諱通知客戶在交車時其訂購的電動車可能缺少藍牙晶片、USB接口等部分零組件。此外，特斯拉也移除了雷達感測器、前排座椅靠墊或無線手機充電等部分功能以簡化製造。

特斯拉亦提高價格以解決成本不斷增加的問題。讓美國消費者必須等上七個月才能交車的Model Y，去年價格即上漲了18%。

最新消息是馬斯克在上周五宣布自今年1月17日起，針對美國市場，特斯拉的全自動輔助駕駛軟體（FSD）價格將調漲2000美元，至1.2萬美元。

馬斯克曾表示，特斯拉有能力用替代品取代一些供不應求的晶片。

福斯汽車執行長Herbert Diess表示，特斯拉在2至3周內重寫軟體支援新晶片的能力令人印象深刻。這番贊歎點出了特斯拉與其他汽車製造商的不同之處。

不同於許多仰賴供應商的競爭對手，特斯拉自行設計更多的硬體和軟體。內部人士透露，特斯拉自行設計電路板，讓我們能快速修改其設計以配合替代的晶片。

Write-Tek首席顧問Kevin Anderson表示，基於潛在的風險和以往慘痛的經驗，部分傳統汽車製造商對於修改晶片，或引進其他晶片廠抱持較為保守的態度。

特斯拉相當看重「垂直整合」的能力，自行設計用於駕駛輔助系統的晶片、自行製造從座椅到電池等多種零件，同時還擁有自己的直營、服務和充電網路。Seraph Consulting執行長Ambrose Conroy表示，特斯拉掌控車內情況的程度，是其他汽車製造商無意做到的。

其他汽車製造商現在似乎也已經洞察到了自行設計晶片的重要性，例如通用和福特都宣布與半導體公司簽定合作開發晶片的協議。產業研究公司Gartner預測到2025年，在全球市值前十大汽車製造商中，有一半將自行設計部分晶片。

後勢分析

儘管前有通用、福特、福斯、豐田、Stellantis等傳統車廠加速進軍電動車市場，後有Rivian、Lordstown、Fisker、Lucid等後起之秀拔腿直追，但分析師仍普遍看好特斯拉的前景。

在特斯拉公布上季和去年的交車成績後，創投公司Loup Ventures表示，儘管面臨新工廠的生產挑戰和供應鏈問題，但特斯拉今年的交車量可望進一步成長，預估可達130萬輛。

在特斯拉即將公布成績單之前，德銀預估特斯拉2022年的交車數將上看近150萬輛。

向來是特斯拉「黑粉」的摩根大通分析師Ryan Brinkman將特斯拉去年第四季每股盈餘預測從1.54美元調升至2.22美元，將今年每股盈餘預測從8.25美元調升至9美元，並將特斯拉股票目標價從250美元上修至295美元。是的，沒有看錯，與特斯拉目前股價相比，該分析師仍看衰特斯拉股價可能下跌約70%，並持續給予「減碼」評級，貫徹其「黑粉」的立場。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師Joseph Spak將特斯拉今年每股盈餘預測從9.71美元上修為10.15美元，並將其股票目標價從950美元調升為1005美元。

New Street Research分析師Pierre Ferragu看好特斯拉今年交車量可達150萬輛，全年每股盈餘上看12.70美元，並給予目標價1580美元，是華爾街最樂觀的看法。

在利率升高的前景籠罩下，上周五特斯拉股價持續走跌，終場跌3.54%，收在1026.96美元。其掛牌的那斯達克市場上周累計下跌4.5%，創下去年2月來最大單周跌幅。