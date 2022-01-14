特斯拉執行長馬斯克證實該電動車製造商將接受以加密貨幣狗狗幣（dogecoin）購買商品，有「迷因幣」之稱的狗狗幣應聲飆漲18%，收復0.2美元大關。

馬斯克稍早前在推特上發文：「可以用狗狗幣購買特斯拉商品」。

去年12月中，馬斯克就曾推文宣布特斯拉將展開測試，接受以狗狗幣購買商品。備受散戶追捧的狗狗幣當場飆漲逾30%，一度漲破0.2美元。

馬斯克向來毫不掩飾對狗狗幣的情有獨鍾，他屢屢在推特上發布有關狗狗幣的推文，也曾形容狗狗幣是「人民的加密貨幣」，帶動這個「迷因幣」在過去一年內就飆漲約4000%。

和去年12月的推文一樣，馬斯克仍然未具體說明可以用狗狗幣購買哪些商品。特斯拉的周邊商品包括「Giga Texas」皮帶扣、迷你特斯拉模型，以及一些限量的古怪商品，如電動皮卡Cybertruck造型的哨子「Cyberwhistle」等。此外，特斯拉最近推出兒童專用的四輪傳動電動越野車「Cyberquad」。這些商品的價格自50美元到1900美元不等。