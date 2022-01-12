汽車產業顧問公司Kelley Blue Book周二發布報告指出，在豪華車強勁的銷售帶動下，美國2021年12月的新車平均交易價格較2020年同期飆漲近14%。

報告指出，由於消費者需求穩健及新車庫存仍然吃緊，去年12月平均交易價格達到47077美元，創下歷史新高。

豪華車占12月新車總銷量約18.4%。美國的豪華車銷量通常會在每年最後兩個月增加，進而推升平均價格。

全球半導體短缺與供應鏈之亂使美國汽車產業受到重創。在消費者需求非常強勁之際，產業庫存卻欲振乏力，導致汽車價格飛漲。

根據Kelley Blue Book出具的報告，在過去六個月中，每個月消費者支付的平均價格都超出「製造商建議零售價」（MSRP），因為經銷商一直將價格保持在不低於MSRP。

此外，去年12月非豪華車的平均新車價格為43072美元，較11月創下的歷史新高略為下滑。