面對全球疫情不斷變化的影響，促使網路電商經濟蓬勃發展。其中一項受到矚目的發展就是「訂閱經濟」。聯合信用卡處理中心統計，近二年訂閱模式的商店數成長高達7.2％，「訂閱經濟」模式方興未艾。不過，聯卡中心指出，近期國際信用卡組織已經發現相關訂閱問題不可小覷，已多次提醒並要求訂閱型特約商店務必將相關權利義務告知持卡人。

聯卡中心指出，面對全球疫情不斷變化的影響，更多消費者被迫或更加習慣從實體轉向網路，趨勢所及促使網路電商經濟蓬勃發展。消費者網路電商之消費行為不但在量增方面有明顯的變化，消費內容也漸漸產生質的轉變，其中一項受到矚目的發展就是「訂閱經濟」，網路訂閱無論是影音、媒體、閱讀、學習等，已逐漸發展為消費市場重要且主流的商業模式。

隨著訂閱業績成長的同時，爭議卻也與日俱增，為吸引消費者使用，許多商店打著幾天免費試用的名號，一旦消費者沒看清楚提示或未在試用期限前取消訂閱，時間一到便會自動扣款續約，一不小心造成荷包大失血。

國際信用卡組織近期已經發現問題不可小覷，為降低訂閱制或定期性收費而引發之抱怨或爭議交易，已多次提醒並要求訂閱型特約商店務必將相關權利義務告知持卡人，並要求商店在正式收費前應提示持卡人試用或優惠期間截止日期，同時也要提供持卡人便利的方式隨時可以取消訂閱。

為維護消費者權益，聯卡中心已經要求合作之訂閱型特約商店務必遵守相關規定。為了跟上世界趨勢，國內「訂閱經濟」業者應提前部署、做好準備；至於消費者，應隨時注意業者提供的各項方案適用期限，依本身需要調整，並詳讀訂閱注意事項，再付費訂閱。

目前常見的訂閱有影音訂閱(如Youtube、Netflix)、新聞媒體訂閱、內容知識訂閱、軟體訂閱(如Microsoft 365)等。未來將可看到更多元的訂閱服務模式興起，訂閱經濟的服務會更為廣泛覆蓋民眾的生活。

訂閱制有別於銀貨兩訖的一次性商品銷售，為提供消費者不間斷產品與服務，業者經常透過各種靈活的商品組合及服務方案，像是30天免費試用、續訂折扣方案，或是彈性的按使用計費方式，使用多少才收多少費用，持續吸引新客源，以及降低原有客戶的流失。