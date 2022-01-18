蝦皮購物宣布，獨家與迪士尼合作推動全台第三家迪士尼品類旗艦店，將攜手台灣匠人工藝，提供台灣消費者在地化、客製化的童鞋產品與服務，包括推出全品牌體驗、首創客製化童鞋等服務，搶攻迪士尼消費商機。

蝦皮購物表示，「迪士尼童鞋旗艦店」有三大亮點，例如迪士尼童鞋旗艦店不只有迪士尼授權IP商品，還有旗下皮克斯、漫威、星際大戰等全系列正版授權IP商品。此外，慶迪士尼童鞋店開幕，獨家祭出全球首創造型鞋款量身訂做，限量18雙，於開幕期間內於旗艦店下單就有機會將獨一無二的客製童鞋帶回家。迪士尼也致力於提供台灣消費者在地化服務，偕手台灣職人共同研發，打造專屬台灣人腳型的楦頭與鞋型。

蝦皮購物指出，1/18-1/23開幕慶期間，消費滿499元折50元、滿888元折100元，2/14前還有滿1500元現折250元的限量優惠券，另外，下單就送可愛值滿分的經典款鞋墊，消費滿額999元再送迪士尼獨家款環保購物袋。