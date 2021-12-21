麗寶集團旗下福容大飯店看好疫後國旅復甦，在疫情逆風中持續打造環台飯店據點，集團預計於台北圓山打造新旗艦店、將於明（22）日動土、預計2025年完工，另有南投水里、埔里及嘉義、高雄、台東三仙台、澎湖馬公新據點籌備中，目標5年內拓增7處據點。

福容大飯店為全台最大的連鎖飯店品牌，目前共有15家據點，總客房數逾3000間。儘管新冠肺炎疫情對觀光業造成莫大衝擊，但福容仍維持樂觀看法，認為疫情趨緩後勢必帶動國旅復甦，在產業逆風中持續打造環島旅遊據點。

麗寶集團與國家住都中心聯手合作「捷運圓山站西側公辦都更案」，規畫將位於捷運圓山站西側的承德路三段與庫倫街一帶地段，斥資43億元打造為結合住宅、商場及飯店的複合式建案，22日將舉行動土典禮，並由福容大飯店進駐打造新旗艦店，預計2025年完工。

為滿足不同族群的住宿需求，福容大飯店圓山店規畫為2區，一區為設有200間客房的福容大飯店圓山旗艦店，將設有戶外泳池極多像親子設施，鎖定商務、親子及城市度假客群。另一區則是設有40間客房的福容青年旅館品牌「美棧」，鎖定背包族及年輕客群。

除此之外，福容目前在南投水里、埔里及嘉義、高雄、台東三仙台、澎湖馬公等地均在籌備據點，預計5年內拓增7家分店，並依據市場趨勢提供多元服務，滿足不同客戶需求，如高雄新據點2～4樓規畫為產後護理之家、5～14樓則為飯店區域。

福容預期，南投水里、高雄及嘉義新據點最快可在明年完工，南投埔里第一期及澎湖馬公新據點預估2024年完工、台北圓山預計2025年完工，台東三仙台亦規畫陸續動工中。其中，位於嘉義世賢路一段與竹圍路交界的休閒度假飯店最快2023年開幕。

福容表示，嘉義新據點設有369間客房、為雲嘉地區第一高SRC鋼骨建築，專為親子客打造優質度假環境，規畫多層親子主題樓層，5～7樓的兒童遊戲區約900坪。32樓預計設立擁有絕佳景觀的中餐廳，並建置高空觀景玻璃步道，讓顧客能遠眺阿里山絕美風景。