電影《羅馬假期》中出現的Mercedes-Benz W187敞篷車和奧黛麗赫本騎乘的VESPA FARO BASSO將一起亮相。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

「2021高山茶都．嘉義」將在25日開幕，縣府預估將突破去年的35萬參觀人次，創歷年新高，更邀請「台灣古董車發展協會」及經典車藏家提供20部經典老車在27、28日兩天前往展出，電影《羅馬假期》中出現的Mercedes-Benz W187敞篷車和奧黛麗赫本騎乘的VESPA FARO BASSO將一起亮相。

疫情衝擊趨緩，「高山茶都．嘉義」重新盛大舉辦，台灣古董車發展協會創會長曾國棟和理事長張隸鈞信守回嘉承諾，情商古董車友把珍藏的寶貝開出來，為博覽會吸引更多民眾前來。曾國棟表示，古董車與茶文化都講究「生活美學」，都需要細心體會，且都風格獨具，品茗、賞車能提升美感體驗，何樂不為。

中華民國藝術文物交流協會理事長嚴國勳指出，每部古董車都是時代的經典，默默傳達「行動藝術品」概念，而「高山茶都．嘉義」活動搭起茶與車的連結，不管湧入的是「因車而愛茶」或「因茶而愛車」，經典車化身嘉義的行銷大使，吸引更多人來體驗嘉義縣的產業。

嘉義縣文觀局指出，27、28日兩天，經典電影《羅馬假期》Mercedes-Benz W187敞篷車與奧黛麗赫本騎乘的VESPA FARO BASSO將一起亮相，讓大家重溫電影情懷；還有一輛寶藍色賓士W112不僅外型線條特殊，更曾是前副元首陳誠的座車，堪稱歷史活教科書，此外還有多款賓士經典骨董車款較勁比美，跟其他廠牌經典老車齊聚。