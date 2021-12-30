錸德(2349)集團餐飲事業版圖繼BY33美式餐飲、VG Fusion洋食，與和食在『Katsu鑫』熟成豬排飯的成功展店後，今天宣布透過投資方式併入老牌咖啡連鎖怡客，用以快速拓展餐飲連鎖通路與營收規模，期望藉由集團的豐富餐飲資源與跨品牌合作的方式，翻轉怡客的運營模式與品牌形象，並獲得怡客31家連鎖通路渠道資源，將可快速顯著提升集團餐飲運營動能。此外，今日亦宣布攜手亞洲前500大餐廳，且為第一家打入國籍航空的燒肉名店『胡同燒肉』，以及嘉義辦桌名廚「阿榮師」，共同搶攻圍爐年菜60億商機，企圖翻轉消費者對於連鎖咖啡的餐食配角形象。

錸德投入怡客的首要策略，要在一年內將怡客打造成為『最好吃』的連鎖咖啡品牌，讓『美食』成為連鎖咖啡的要角，消費者踏入怡客的吸引力。而與『胡同燒肉』的合作除了年菜短打外，胡同更會為怡客量身打造聯名企畫菜單，不僅會導入胡同燒肉經典菜餚，更會考量怡客的環境與客需做最佳化的設計，將會完全顛覆消費者對於連鎖咖啡店餐食印象，『胡同燒肉聯名菜單』預計將會2022第一季於怡客門市提供服務。

此外，由於怡客咖啡來自內用的營收占比達8成，錸德集團更會投入龐大資源提升內用體驗感受，要把既有的裝潢、改裝做到位，打造舒適的內用休憩嶄新環境空間，企圖藉由優化商品結構、顧客體驗、數位會員3大方向下手，重塑怡客的全新品牌形象與定位。

為建立消費者對於『怡客美食』的印象與搶攻年節年菜60億商機，怡客在連鎖咖啡通路創新導入年菜禮盒產品，攜手連續三年榮獲《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南的肯定，並入選亞洲前500大餐廳的「胡同燒肉」以及嘉義遠近馳名的「新北平婚宴餐廳」，也是一手打造名菜「啤酒鴨」的「阿榮師」吳崇榮掌廚，精心設計出「事事如意」精緻4道菜組與與「六六大順」豪華6道豪華豐盛的年菜組合， 2022年1月3日起，全台怡客咖啡門市、胡同燒肉官網及其指定通路直接預購。

錸德集團近年積極投入餐飲娛樂文創事業，透過集團子公司『大樂司文創』不斷開枝散葉，在併下怡客後，版圖已經具備了連鎖咖啡通路，BY33美軍俱樂部的美式宴會美食、VG餐飲集團創意Fusion洋食，以及食樂國際在熟成豬排飯的『Katsu鑫』成功展店後，亦將陸續推出不同系列的精緻和食連鎖餐飲。藉由更豐富的通路資源，錸德將會透過集團內外跨品牌合作的方式，以多元組合方式，提供嶄新的飲食體驗，期望藉此帶動集團餐飲營收績效，達成掛牌上市的目標。