農曆春節假期將至，為搶攻龐大的送禮市場商機，85度C今年準備了八款精緻禮盒搶市，包括杏仁瓦片、豬瓦片、南棗核桃糕、魷魚絲等，以平價美味搶攻市場！即日起全台門市開放預購，其中4款指定年節禮盒可享85折，預計全台可售出5.5萬盒。

隨著熱鬧溫馨的春節即將來臨，85度C推出八款禮盒分別為「福虎昇豐」、「虎年大吉」、「海陸雙拼」、「野菜脆片」、「咖啡蛋捲」、「鳳梨酥」、「原味牛軋糖」和「平安媽祖高粱酒禮盒」，強調款式多樣且平價美味。

85度C首推「福虎昇豐禮盒」，內容物集結咖啡小蛋捲、杏仁瓦片、牛軋糖、魷魚絲、南棗核桃糕等等；「虎年大吉禮盒」內含鳳梨酥、達克瓦茲、魷魚絲、杏仁瓦片、朝鮮海苔等七款點心搭配！

此外，「海陸雙拼禮盒」嚴選新鮮豬肉製成蜜汁豬肉乾，Q彈有嚼勁，蒜味珍豬瓦片，四方小巧好拿取，還有越嚼越有勁的魷魚絲等美味點心。

即日起到2／15日至85度C全台門市，預購4款指定禮盒即享85折；另外，購買禮盒即加送紅包袋（數量有限、送完為止）。

85度C表示，由於網路無遠弗屆，民眾消費購物模式改變，除了門市購買，也可以選擇網路消費。即日起至1／24日，選擇85APP禮盒跨店轉贈，手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車。