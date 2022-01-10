瓦城泰統集團（2729）2021年12月合併營收達4.17億元，月增15.75％，年增0.5％，累計去年全年營收42.29億、年減8.28％。展望後市，疫情趨緩後，瓦城泰統集團已恢復展店，效益陸續顯現，加上五倍券振興方案、年底聚餐需求熱絡，店頭陸續推出季節新菜、尾牙春酒套餐及多檔行銷活動，瓦城動能可望持續轉強。

2021年台灣餐飲業因防疫三級警戒深受打擊。展望2022年，瓦城泰統集團抱持樂觀態度，持續加速啟動展店計畫。去年底於高雄夢時代開出「大心」外，1月更計畫接連開出「瓦城」、「時時香」、「大心」三品牌共4家新店，迎接春節連假旺盛聚餐需求，新門店的加入可望為2022年Q1營收增添新動能，以積極姿態昂首邁向2022年新局。

迎接春節前夕聚餐高峰，瓦城泰統集團旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」四品牌除了推出10人即可開桌的「尾牙春酒饗宴」優惠專案，以美味穩定的菜色品質、分店遍佈全台、安心餐廳服務標準三大優勢，吸引企業團體舉行少人數的微型尾牙春酒。

近期隨著變種病毒擴散影響，邊境管制仍嚴峻，許多民眾只能留在國內過年，加上今年春節長達9天連假，親友歡聚用餐需求暢旺，亦連帶推升春節期間年菜圍爐商機。瓦城泰統集團亦卯足全力搶攻常溫年菜外帶市場，延續年菜銷售受到民眾熱烈喜愛，受到大環境因素，今年訂購量預期將再更上層樓。

今年，瓦城泰統集團集合旗下泰式品牌「瓦城」、「非常泰」及中式品牌「1010湘」、「時時香」開放泰式及中式年菜預購，主打「預約取餐、新鮮現做」，以「不同人數組合」及「經典中式菜色或異國泰式風味的多樣性」，企圖搶佔年輕、輕熟世代的年節聚餐市場。即日起至1/27（四）皆可於現場或線上訂購，透過「wa10瓦城」官方line帳號進入各品牌「年菜預購專區」即可一指預訂，取餐店點遍布全台，訂購自取還加碼送888元開運美味金。