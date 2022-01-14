vivo今日宣布在台推出強打前鏡頭擁有醫美等級美顏效果的V23 5G系列，其中vivo V23 5G搭載全台首款5000萬畫素前置廣角雙鏡頭，搭配雙色溫四柔光燈，色溫可依個人需求調整，滿足在不同光源下的補光需求。vivo V23 5G系列即日起正式開賣，8GB+128GB建議售價15990元、12GB+256GB建議售價17990元，另一款vivo V23e 5G建議售價13990元。

vivo表示，V23 5G搭載全台首款5000萬畫素前置廣角雙鏡頭，搭配獨家JNV感光元件和ISOCELL 3.0像素隔離技術、105度超廣角自拍再多人合照都不怕，V23e 5G則搭載4400萬畫素自拍鏡頭，結合前後AF自動對焦，識別人眼調整對焦狀態，兩款手機均搭載AI演算法學習人臉特徵，增強人臉細節，使毛髮更清晰、皮膚紋理更自然;內建自然美顏功能，提供醫美級美顏效果，還可將照片添加各式濾鏡，並根據需求選擇磨皮、瘦臉、大眼等各種微整形效果幫自己「修修臉」，即使在素顏狀況下，也能加上各種妝感，輕鬆拍下神級美照。