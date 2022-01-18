蝦皮購物再度攜手迪士尼，正式在台推出全台首間專屬台灣孩童的「迪士尼童鞋旗艦店」，此次更聯手台灣職人柏睿鞋業，打造全系列逾500款MIT的迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等正版授權IP商品，23日前開幕慶祭消費滿499元折50元、滿888元折100元，另再推出下單即抽限量18雙全球首創造型鞋款量身訂做機會，2月14日前還有滿1500元現折250元的限量優惠券，下單即送經典款鞋墊、滿999元再送迪士尼獨家款環保購物袋。