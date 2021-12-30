搭上韓國爆紅的韓系「擬真麵包」風潮，網路名店「ChocoChez Bakery」今（30日）起至明年1月16日快閃進Breeze Super微風超市南山旗艦店，除了為微風獨家研發新品「擬真玉米麵包」，還推出跨年「超限量五入組合」，包含地瓜、南瓜、馬鈴薯、玉米、巧克力棉花糖軟餅乾，每日限量30組、370元；期間消費滿250元送韓劇「魷魚遊戲」人氣椪糖。
「ChocoChez Bakery」韓國擬真麵包不需要經過發酵，將麵糰揉好經過冷藏再加入內餡，製作方式與日式、歐式麵包不同，較具有嚼感。人氣高的南瓜麵包，以新鮮南瓜泥入餡；地瓜麵包採用台農66號地瓜、加入鮮奶油和蜂蜜；馬鈴薯麵包加入義大利莫札瑞拉起司；玉米造型麵包，使用韓國麵粉製作，內餡是台灣玉米粒混入奶油、韓國美乃滋、莫札瑞拉起司。
為慶祝新櫃登場，進駐微風超市南山旗艦店的美食名店同步聯合舉辦「好朋友同歡慶」活動，凡當日購買5入限定組合，憑消費發票可至臨櫃兌換「林記 海南雞」、「njuTurn扭轉餐盒」、「豆日子甜品」、「T.me café」等指定商品第2件半價優惠。
另，搶攻健康商機，微風超市店中店再引進名店「njuTurn扭轉餐盒」，為上班族提供嫩烤雞腿、獨家紅燒牛腩、嫩烤松阪豬、鹽烤鮭魚等六大主食、多樣天然健康食材的餐點，使用水煮，簡易調味，不造成負擔。
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