日本製造業活動雖連續擴張11個月，但成本壓力令產出與新訂單成長減緩，以致12月製造業成長減速。另一方面，韓國與東協的製造業持續維持強勁。

4日出爐的日本Jibun銀行12月採購製造業經理人指數（PMI）終值，經季調後由11月的54.5降至54.3，但高於初值的54.2。最新數據仍位在象徵景氣擴張分水嶺50之上，反映製造業活動維持穩健。

研究機構IHS Markit經濟學家巴提（Usamah Bhatti）表示，日本國內市場逐漸從疫情復甦，但外國訂單則受到海外疫情升溫衝擊。

另外，根據IHS Markit公布，韓國12月製造業PMI由50.9勁升至51.9，攀升至3個月新高水準，並寫下連續15個月擴張紀錄。不過由於全球疫情升溫與供應鏈瓶頸延續，打擊生產與海外需求，抑制製造業成長動能。

IHS Markit資深經濟學家海斯（Joe Hayes）指出，韓國12月新出口訂單出現2020年9月以來首次下滑，主要原因是全球疫情復燃、塞港問題與貨櫃不足。

在此同時，東協的製造業持續加速擴張，12月製造業PMI由11月的52.3揚升至52.7，不僅連續3個月上揚，還創下史上第二快擴張步伐。

東協7個會員國有5個呈報12月製造業活動好轉，其中以新加坡表現最為亮眼，PMI攀升至58，與2013年4月同創歷史新高紀錄。印尼製造業連續4個月好轉，12月數據為53.5，雖然自10月的新高水準回降，但擴張力道依然強勁。

馬來西亞與越南亦表現不俗，馬國的數據攀升至8個月新高，達52.8，越南升抵52.5，創下2020年5月以來最高紀錄。

泰國與緬甸為東協唯二12月製造業緊縮的國家，泰國的數據降至49.5，此為2021年9月以來首次跌破50。緬甸的製造業已連續6個月陷入緊縮，但12月數據49則為近期最高。