1月7日全體上市公司總市值為56兆2371.56億元，較前周四（2021年12月30日）總市值減少448.63億元，周減幅為0.08％。康和投顧預期本周指數將在17950-18450點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：汽車零組件股、半導體設備股、彩色電子標籤股、板卡股、車用二極體股、高速傳輸概念股、網通股、矽晶圓股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國去年12月小非農新增就業為80.7萬，為去年5月以來最高，強勁的就業數據有望推動美國經濟持續復甦。

2.美國去年12月製造業PMI為58.7％，延續擴張格局，就業指數持續走升，上揚0.9％，顯示勞動力瓶頸逐漸獲得改善，美國製造業成長有助於台灣供應鏈上揚。

3.元月行情在台股屢創新高的強勁表現下展開，1/3-1/6外資共買超579.9億元，7日雖調節132億元，在資金陸續挹注台股下，指數有望有更佳走勢。