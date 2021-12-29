迪士尼將自2022年起退出國內有線電視頻道，原有頻道Ch22或Ch23空缺，成為眾家必爭地。台灣最大境外電視頻道代理商杰德影音，今（29）日宣布自2022年1月1日起「Nickelodeon尼克兒童頻道」、「Nick Jr. 兒童頻道」將分別進駐凱擘大寬頻系統與中嘉集團系統等有線電視頻道，替補原來迪士尼頻道退出後的22台或23台。

杰德影音表示，凱擘大寬頻12家系統，共964349收視戶，台灣大寬頻5家系統，共523493收視戶等共24家，合計市佔率39.9％，選擇Nickelodeon。中嘉集團12家系統加上大台中、北都等共19家，總收視戶1393875，占比29.2％，則是播放以學齡前幼兒節目為主的Nick Jr.。總計兩大頻道，合力搶下近七成台灣有線電視市占率，成功遞補迪士尼退出有線電視後的空間。

Nickelodeon與Nick Jr.是ViacomCBS集團專為少年兒童與家庭打造的多媒體品牌，頻道及其發行節目已授權全球100個以上國家或地區播出，家庭收視戶估計高達4.5億戶以上。以美國為例，據尼爾森2015-2019年數據顯示，Nickelodeon穩居有線電視兒少頻道首位。隨著迪士尼改變經營策略轉向自家串流平台Disney＋，Nickelodeon佔有率可望衝高。

Nickelodeon當家知名動畫《海綿寶寶》，據Parrot Analytics 的數據分析，高居美國孩童認知電視節目的首位。2022年將首播海綿寶寶衍生製作節目，如派大星獨立動畫《派大星秀》，與前傳動畫《海綿寶寶：珊瑚營地》，帶領觀眾加入10歲的海綿寶寶參加夏令營的故事。Nick Jr.則以2-6歲學齡前幼兒為主，熱門節目有《汪汪隊立大功》、全球洗腦歌《baby shark》加持的《鯊魚寶寶海洋歡樂秀!》等。

Nickelodeon與Nick Jr.除了進駐有線電視頻道，杰德影音也與中華電視MOD、OTT平台Hami Vedio、台灣大哥大myVideo等合作，提供更多元收看方式。