荷蘭半導體公司艾司摩爾(ASML)周一表示，其位於德國柏林市的一家工廠發生火災，沒有人員受傷，目前要評估對營運的影響還太早。

位於柏林市東部的工廠遭遇火災，廠房部分區域受損，自動清洗設備噴灑了約200平方公尺的廠房。

據柏林市消防單位指稱，一個自動火警系統觸發了警報，消防隊到達時，該棟建築物已經清理完畢，約有80名工作人員參與滅火工作。

消防部門說，生產設備目前不可用。火災原因和損失程度仍不清楚。

該柏林工廠名為Berliner Glas，為艾司摩爾的光刻機系統的零件製造和供應工廠。光刻機(微影機)是用來製造電腦IC晶片的大型機器。Berliner Glas是光學、機械及電子系統解決方案的開發商，生產的零組件包括晶圓固定工作台、光罩吸盤、反射鏡。

艾司摩爾在聲明中表示，該事件是否會對今年的產出計畫造成任何影響，在這個時間點上發表任何聲明都為時尚早。艾司摩爾補充說，評估損失仍要幾天時間，將會儘快地公布。

在該事故消息公布前，艾司摩爾股價上漲約1%，然收盤跌0.71%，收報701.70歐元。

艾司摩爾在2020年以未披露的價格買下前供應商Berliner Glas，該公司的年銷售額約為2.3億歐元(約2.61億美元)。