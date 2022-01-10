資訊服務廠商精誠資訊（6214）公告12月與2021全年表現，12月單月營收32.83億元，年增8.66％、月增67.58％，寫下新高紀錄。2021年營收295億元，較2020年大幅增長24.4％，連續6年寫下新高。

精誠表示，2021年12月營收貢獻，若以三大業務分類來看，在VAD（Value Added Distributor）、Industry（行業應用）與SI（系統整合）都有成長，其中又以VAD成長幅度最高。此外，精誠持續轉型，近期強攻雲端，提供客戶多元混合雲服務以及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入（ARR）的占比，也帶動業務穩定成長。

以銷售類別來看，目前以VAD加值代理經銷業務占總營收約57％最多，第二則是佔比28％的SI系統整合，以及佔約15％的Industry（行業應用）。

以獲利來看，精誠前三季稅後淨利為10.71億元，年減19.26％，累計前三季每股稅後盈餘為4.32元，寫下同期次高紀錄。第三季營業利益2.52億元，寫歷年同期新高；稅後淨利2.3億元，年減逾五成，主要是受到去年同期有較高的單季財報投資評價利益影響，單季EPS為0.93元。

展望2022年第一季營運，精誠表示，對整體營運維持審慎樂觀看法，也將強化核心技術能力，近期啟動轉型，從傳統的產品組合銷售與系統整合角色，轉移至數據整合、虛實整合、多雲混合、生態整合，以增加經常性收入的比例。另外，也將持續透過投資併購策略，連結、擴大軟體生態圈合作。

除了原本的業務，接下來精誠也將聚焦雲端發展，近期子公司精誠軟體服務正式取得微軟Azure Expert MSP認證；AWS部分，則是透過投資混合雲廠商銓鍇國際25％持股，整合雙方資源、人才，並針對雲端與資安產品服務展開合作。另外，Google GCP方面，精誠也已展開洽談，同時先開始培養人才以及認證，若未來洽談成功，就可以有足夠人員接手相關業務。