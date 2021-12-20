安控廠昇銳(3128)因IP攝影機產品出貨放量，且子公司車威視科技營運漸入佳境，不僅今年第4季營運可望呈現年增，明年營運亦看好，昇銳預估，明年車用及安控產品均會較今年兩位數成長，由於產品組合優化，明年毛利率及獲利均將優於今年，不過受到漲多獲利了結賣壓影響，昇銳股價連兩天重挫。

金融海嘯後，安全監控廠營運呈現兩極化，由於大陸安控廠崛起，且IP Cam時代來臨，未搭上IP Cam的安全監控二線廠營運陷入谷底，昇銳營運也相對低迷，不過公司自2012年開始佈局車用市場，並於2014年將車用安全部門分割成立「車威視科技」，目前車用影像產品已打進美、澳、日、歐等Tier 1及Tier 2車用電子廠外，亦轉進車隊軟體佈局，日前攜手中華電信(2412)，為嘉里大榮打造智慧行動派遣系統，而公司也補上了IP Cam產品領域，隨著中美貿易戰歐美安控廠去大陸化及車聯網市場需求增溫，昇銳營運已現轉機。

目前昇銳政府標案IP Cam產品不少，由於這些安控產品均增加AI辨識功能，毛利率較高，對昇銳的毛利率及獲利有正面的助益。

就產品來看，明年昇銳產品結構與今年大致相當，車用佔比仍維持在40%，NVR、IP CAM、系統整合營收佔比可望由今年的20%拉升至30%，由於持續朝車用方向努力是昇銳既定方向，昇銳除車用影像產品，亦將力拚車隊管理商機，公司目標希望車用佔比能拉升至50%。

為因應公司未來營運需求，昇銳擬斥資8.5億元擴產，新廠預訂於2024年第1季完工。

昇銳今年前3季稅後盈餘為1821萬元，每股盈餘為0.44元，累計前11月合併營收為8.21億元，年成長7.61%，昇銳表示，第4季可望較去年同期成長，全年獲利可望優於去年。

展望明年，昇銳表示，車用及安控產品均可望較今年兩位數成長，獲利也將遠優於今年，法人預估，昇銳明年合併營收可望較今年成長逾15%。