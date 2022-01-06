支持新創團隊，近乎頃政府資源，所幸小小喚起了國人的創新創業魂，企業、投資界也願意跟進投入資金。國際新創加速器SparkLabs Taipei 6日舉行DemoDay 6，SparkLabs Taipei管理合夥人邱彥錡表示，近兩年是募資圈最活躍的時期，SparkLabs Taipei從2018年創立至今，2021年收穫非常豐碩。

SparkLabs Taipei的主要投資人為中國信託集團，近三年來已投資、並培訓六屆約50組新創團隊，校友群在2021年紛紛交出漂亮成績單，包括第一屆Influenxio獲DCM Ventures 注資；第二屆ParseMe獲精誠轉投資Gemini Data併購，第三屆Just Kitchen在海外多市場掛牌上市，市值衝刺26億元；第四屆的耐能智慧募資累積超過1億美元、Pickupp以3700萬美元完成B輪融資。近期，第一屆FunNow也宣布以1500萬美元完成B輪募資，並透過國際策略投資人深化海外布局。

邱彥錡說，正由於2021全球市場動盪不安，更加突顯了科技創新帶來的價值。SparkLabs致力協助產業進行數位轉型、透過科技新創為企業帶來創新，接下來將集結更多企業資源、加碼投資並拓展據點，號召台灣中南部企業與新創團隊共同合作，帶領更多台灣企業與新創團隊加速進入國際市場。

6日的DemoDay 6上，7組新創團隊有兩組相當突出，一是「baby baby cool」(Lifestyle/ E-Commerce)（https://www.babybabycool.com/），由時尚設計師所成立的全有機棉精品童裝品牌，以3D設計打版及最高規格的原料，打造健康舒適又具有時尚美感的童年體驗。SparkLabs Taipei表示，baby baby cool廣獲國際通路商青睞，為Bellavita唯一進駐的台灣品牌，且為法國春天百貨(Printemps)內唯一未滿百年歷史的品牌，成為台灣紡織業以技術與品牌力出走國際的標竿。

此外，運用技術打造「虛擬攝影棚」的Glassbox Technology(VR/AR/Entertainment) ，已於2021年底和世新大學合作成立全亞洲第一個LVS 智能攝製基地。該團隊自2016年創立於美國好萊塢，近兩年搬到台灣培育，藉由巨型螢幕與攝影機的即時互動打造，創造如真實夢境般的沉浸式場景供影像創作運用。SparkLabs Taipei表示，Glassbox可以整合軟硬體，提供虛擬攝影、實時成像等解決方案，能大幅縮減影視作品的攝製成本與時間，協助電影、劇集、動畫、遊戲和虛擬實境高效率打造內容。