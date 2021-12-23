數位轉型已經是許多企業必須面對的課題，國立高雄大學社會網絡創新中心與許多企業合作，並在財團法人張文豹文教基金會董事長張弘的支持下，將成立精準數據應用推廣組，希望創造更多的商業應用。

數據分析是數位轉型的核心，如何在眾多且繁雜的內部、交易、外部資料中，梳理出可以進行營運模式改變的資訊，是許多中小企業最大的困擾。

有鑑於此，高雄大學社會網絡創新中心與許多企業合作，將成立精準數據應用推廣組。為了幫該組織暖身，社會網絡創新中心協同產學育成中心經理劉建成、鮮奇樂整合行銷執行長趙思行、iNIN董事長陳佩甄在日前於高雄展覽館舉行的Meet大南方創新創業嘉年華，與企業交流，了解更多數據分析與應用的需求。

社會網絡創新中心主任楊書成博士說，很多企業都有數據分析能力與人才上的缺口，希望藉此培養更多具備數據分析、數據圖像化的人才，更能為製造業、服務業提供數據分析的服務，甚至從數據中產生找到可以轉型的契機。

精準數據應用首席資料科學家，同時也兼任台灣社會網絡學會理事長的丁一賢博士指出，數據分析若能搭配人工智慧（AI）與深度學習（DL），將能產生極大的商業效益，以醫藥產業為例，這樣的機制可望縮短藥物研發時間，甚至更精準地投藥，掌握病患預後情形。而在零售業，甚至可以更精準地預測顧客的購物模式。