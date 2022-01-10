基隆市消防局今(10)日下午接獲通報，有一艘ATF-563大台艦冒出濃煙，消防員趕往現場時，已由軍方人員撲滅火勢，所幸無人傷亡。海軍艦隊指揮部表示，該艦失火後，艦上官兵隨即以滅火器撲滅火；至於起火原因，經初步查證大台軍艦因廚房煙囪積碳及油污，本日廚房炊事時，高溫造成煙囪道內起火燃燒，同時海軍司令部也已成立調查小組。

有民眾表示，今天下午行經時，看見一艘停泊在西1B碼頭ATF-563大台艦，其煙囪冒出濃煙，但軍艦並未發動，擔心發生意外，趕緊打電話報警，所幸當時有軍方人員率先使用滅火器將火撲滅。

基隆市消防局接獲通報後，立即派遣仁愛、信二分隊前往救援，抵達時火勢已撲滅，並交由港消釐清詳細起火原因。

對此，海軍艦隊指揮部發布新聞稿表示，本屬一九二艦隊大台軍艦，今日下午值更官發現廚房煙囪冒出火花，艦上官兵隨即使用CO2滅火器將火勢撲滅，人員裝備均無傷損。

海軍艦隊指揮部指出，經初步查證大台軍艦因廚房煙囪積碳及油污，本日廚房炊事時，高溫造成煙囪道內起火燃燒，由於官兵迅速滅火，處置得宜，人員裝備均無傷損；海軍司令部及本部已成立調查小組釐清肇因，並通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生，以維艦艇裝備安全。