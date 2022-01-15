香港東網報導，美國持續加強在南海的軍事活動制衡中國，一個航空母艦打擊群及一個兩棲戰備群周四（13日）在區內展開聯合遠徵打擊部隊行動。數據顯示，美國航空母艦打擊群去年先後10次進入南海，均比2020年的6次及2019年的5次大幅增加。

根據美國國防部周五（14日）釋出的照片，卡爾文森號航空母艦打擊群與埃塞克斯號兩棲戰備群在南海聯合行動，參與的軍艦分別是航空母艦卡爾文森號、兩棲攻擊艦埃塞克斯號、船塢登陸艦珍珠港號、神盾巡洋艦尚普蘭湖號、神盾驅逐艦奧凱恩號與墨菲號，以及補給艦謝潑德號與埃里克森號。美國海軍沒有透露這次行動的詳情，僅稱這是在印太地區持續及例行的互操作性訓練行動。

卡爾文森號航空母艦打擊群配備F35C隱形戰機及CMV22B艦載運輸機，早前從西太平洋經菲律賓南部駛入南海；埃塞克斯號兩棲戰備群早前完成在中東的部署任務，經印度洋及馬六甲海峽進入南海。卡爾文森號預計今年春季結束在印太地區的部署，現時位於東太平洋的林肯號航空母艦打擊群將「接力」進駐。

與此同時，根據周五上午11時拍攝的衛星圖片，卡爾文森號位於南海南沙群島永暑礁以西約130海浬海域；當天美國軍方對南海的偵察強度亦明顯提升，至少3架海軍P8A海上巡邏機及空軍1架RC135W電子偵察機先後飛入區內執行任務。

中國「南海戰略態勢感知計畫」分析指，美國航空母艦打擊群在南海注重加強與其他海空兵力的訓練演習，並長期留守菲律賓海，疑是演練如何更好地介入南海突發情況。從去年的活動來看，美國航空母艦打擊群在區內的行動突然降低規律性，經常快打快收，明顯加強實戰部署；去年10月至11月，卡爾文森號兩進兩出南海，在關鍵海峽快速穿梭航行，疑似針對南沙群島演練包抄戰術。