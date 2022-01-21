資策會產業情報研究所（MIC）公布2021年行動支付消費者調查，在去年三級警戒期間，使用現金比例大降3成，最常用的實體卡與行動支付大致都有5成6比例，後者幾乎快要追上實體卡。

MIC在去年8到9月，以行動支付大調查為題在網路進行5000份調查。可發現消費者首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年37％成長至50％，相反的，首選實體卡的比例從前一年35％降至2021年26％。可觀察到從2020年兩者偏好度首度黃金交叉之後，差距幅度急遽增加，短短一年已相差24％。

產業分析師廖珈𤫇表示，除了首選偏好，常用度也是重要指標，2021年行動支付常用度69％，首次逼近七成，追近第一名的實體卡的74％與現金71％，成為四大支付工具中唯一三年內連續成長者。如果疫情持續影響，行動支付常用度將有機會超越現金。

調查特別了解2021年全國三級警戒疫情期間的消費者行為，可發現常用現金比例大幅降低了三成，落至38％。最常用的是實體卡有56.2％、行動支付有55.7％，行動支付幾乎快追上實體卡。

MIC指出，疫情期間使用行動支付的前三大原因，依序為「方便、優惠、衛生」，其中優惠因素下降7％，衛生因素則較2020年上漲14％，反映出疫情期間消費者對於無接觸需求的高度重視。