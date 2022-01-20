智庫專家18日指出，在氣候變遷衝擊下，中國大陸正面臨愈來愈嚴重的自然災害威脅，但在各國軍方都開始考量碳排放量等環保事宜的同時，大陸解放軍卻幾乎「保持沉默」，缺乏對氣候威脅的全面評估與應對措施。

諮詢公司「BluePath Labs」研究人員柯貝特（Thomas Corbett）和華府智庫「新美國基金會」（New America Foundation）資深研究員辛格（Peter W. Singer）投書軍事新聞網站「Defense One」表示，雖然中國大陸國家主席習近平承諾自2030年開始減少碳排放量、2060年前實現碳中和，但解放軍高層或學者卻幾乎沒有相關實際論述，氣候變遷似乎尚未成為中國大陸安全戰略的一環。

中國大陸並非不受氣候變遷影響，根據「中國氣象局」氣候變化中心2021年8月發佈的《中國氣候變化藍皮書》，1951年至2020年中國大陸地表年平均氣溫每10年升高攝氏0.26度，遠高於全球平均的0.15度；且1961年至2020年間平均年降雨量持續增加，年降雨天數卻顯著減少。

這代表中國大陸正出現愈來愈多極端降雨事件，經常造成「破壞性影響」，包括洪災與降雨分散導致的淡水資源缺乏等；另外，全球暖化引發的海平面上升，也將對中國大陸造成嚴重影響，不僅沿海重要經濟根據地遭受打擊，還可能讓至少3000萬人流離失所。

但專家指出，解放軍似乎缺乏對氣候威脅的全面性考量，其2008年雖已成立氣候變化專家委員會，但未見積極活動；2019年發表的《新時代的中國國防》白皮書中，也未提及與氣候變遷相關的內容；解放軍似乎同樣未將該威脅納入訓練或戰略計畫中，如其仍持續推進南海軍事化建設，儘管許多設施預計將在未來海平面上升中遭到淹沒。

澳洲2009年便將氣候變遷問題列入國防白皮書中，美國則自2016年起便持續對相關問題進行兵推，新版《國防戰略》（National Defense Strategy）也將包含氣候風險評估。兩名專家表示，解放軍可能對氣候變遷不感興趣，但該現象「終究會找上門來」。