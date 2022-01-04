新竹市海山漁港太陽能光電發電系統，4日正式運轉，年均發電量可達123萬度。（陳育賢攝）

新竹市政府為發展綠電，在海山漁港斥資6000萬元打造太陽能光電發電系統，4日正式運轉，市府表示，此為竹市首座兼顧漁業發展與綠能發電的太陽能光電系統，總面積6000平方公尺，年均發電量可達123萬度，預估每年可為市庫帶來50萬至60萬元的售電回饋金。

副市長沈慧虹表示，為了替下一代著想，將美好的地球留給孩子們，友善環境的能源政策現在就要開始做，市府配合國家潔淨能源發展方向政策，積極推動公有房地附加太陽能光電系統，以達綠能建設、能源轉型目標。

她說，包含此次海山漁港太陽能光電系統，竹市目前已有40處公有房地場址設置太陽能光電系統，包括29所市立國高、中、小學及11處公有機關房地。總設置量為7.662MW（百萬瓦），2021年總發電量973萬度、減碳量約4885噸，換算約12.6座大安森林公園的減碳量，約40.7萬棵樹。

負責工程的光碩能源公司表示，相較於內陸，海邊的太陽能板設備對於抗風、耐鹽等要求更加嚴苛，針對此次漁電共生需求，更將太陽能板架高4.5公尺，下方將規畫作為漁民漁具的儲放整補空間，另也供作停車場使用，遮蔭空間同時能讓堆放漁具壽命延長，兼具漁業使用與綠色能源生產。

此外，海山漁港太陽能板的框架結構也經過特別設計，角度傾斜的太陽能面板提供自清的能力，可以透過雨水帶走表面沙塵，增進發電效率，減少清潔成本。

市府產業發展處長張力可指出，目前規畫興建中的太陽能光電裝置場址有21處，今年預計再增加5MW（百萬瓦）太陽光電裝置量，全數完成後，竹市太陽能光電系統年發電總量可達1415萬度，減碳量約7104噸，近18.3座大安森林公園的減碳量。

這些場址除有節能減碳的效益外，更可為市庫帶來房地租金收入，去年相關租金收入已達866萬元，可利用於能源教育、公產節能改善及修繕等。