因應這兩天本土疫情又升溫，新竹市政府5日舉行防疫會議，市長林智堅宣布春節專案返國需落實中央規定，民眾入住防疫旅館完成隔離，返家居檢期間落實防疫措施，同戶家人必須施打兩劑疫苗以上，否則須獨棟住所，即日並起啟動公共場所、景點加強消毒。

林智堅表示，中央流行疫情指揮中心昨公布新增4名Covid-19本土案例，且國外疫情仍嚴峻，市府各局處務必提高警覺，不能掉以輕心，並宣布加強各項防疫工作，尤其因應春節專案返國民眾與春節公共場所人潮，務必落實各項防疫措施。

另，中央日前也宣布今年元旦起，26個場域包含教育部主管8場域、經濟部主管9場域、衛福部主管6場域、勞動部主管職業訓練場所、矯正機關與殯葬場所工作人員、中央各部會及地方政府權管場所場域人員，須施打2劑疫苗滿14天後才能上班，林智堅也提醒各局處務必掌握相關人員施打疫苗狀況，尤其樂齡中心、長照機構及8大行業等。

林智堅指出，有關春節專案，要求衛生局等相關單位落實防疫旅館稽查，而歸國民眾入住防疫旅館完成隔離，返家居檢期間須落實防疫措施，同戶家人須施打兩劑疫苗以上，否則須獨棟住所。

此外，即日起加強公共場所、景點防疫整備，包括針對大眾運輸、藝文場館、大型公園等人潮熱點處將加強消毒。

林智堅也呼籲民眾盡早施打疫苗，目前竹市有35家診所、5大醫院隨時可預約施打，本周更加開中正市場疫苗施打站，打任1疫苗就送200元禮券。目前AZ、BNT、莫德納疫苗數量皆充足，鼓勵符合資格民眾盡速施打第3劑，加強防護力。

他同時提醒符合資格的防疫工作人員，務必盡速施打第3劑疫苗，包括醫護人員、防疫旅館人員、防疫計程車司機等。