台中市衛生局長曾梓展說，因應中央頒布相關罰則，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定加重處罰。（盧金足攝）

只剩20天就要過春節，所以這幾天是民眾返台高峰期，台中市長盧秀燕11日表示，市府從嚴面對，落實防疫，採檢春節不打烊，目前進行居家檢疫的人數暴增到4277人，是平常3倍多，預期周五、周六是申請居檢高峰期，台中為居檢替代所，單純檢定使用，與一般旅宿分流不混住，民眾春節來台中旅遊，可以安心住宿。

盧秀燕表示，平常國外回台中市檢疫每日約1500人，截至10日為止，台中市居家檢疫人數4277人，為平常3倍，觀旅局與台中市旅宿業者有效協調，未發生不夠住宿情況，台中市居家檢疫替代所有2993間房，入住約2228間房，尚有765間空房，收住量能足夠，感謝台中市旅宿業全力協助。

「戴好口罩仍是防疫最前線」，盧秀燕說，做好防疫才能過好節、過好年，北部疫情嚴峻，市府提早啟動「春節防疫專案」，衛福部加嚴戴口罩規定，台中戴口罩規範與中央一致，不論唱歌、拍照、致詞、演講等，民眾外出全程須佩戴口罩。

衛生局長曾梓展說，台中市已完成第一劑接種超過237萬人，全人口涵蓋率84.22％，二劑接種也超過207萬人，占73.77％，民眾儘早接種疫苗，中央已通知將透過1922預約平台開放期程規畫，預計1月15日起民眾可透過1922預約平台預約，1月17日起可到合約醫療院所及接種地點接種第三劑疫苗。

「居檢期間違規者必重罰！」曾梓展說，因應中央頒布相關罰則，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定加重處罰，如居家檢疫者在春節期間擅離指定地點，罰鍰10萬元起跳，擅離時間超過36小時罰100萬元，勿以身試法。

針對居家檢疫關懷作業，民政局長吳世瑋指出，國內春節檢疫專案採A「14＋0＋7」、B「10＋4＋7」、C「7＋7＋7」三方案，市府以擇B或C方案者為事前全面訪查對象，各區公所指定專人於事前督導訪查。

截至1月9日止，台中擇B、C方案約3885件，公所已訪查2880件（約74％），其中訪查發現有160件不符二階段返家規定者，占5.5％，民政局已輔導民眾入住防疫旅館或申請集中檢疫，民政局持續於居檢者返家前完成所有訪查。

觀旅局長韓育琪表示，截至10日止，台中市居家檢疫替代所家數共47家、房間數2993間；台中市平均住房率除去年7月外，其餘每月皆逾6成，快速增加為去年12月近7成，因春節返鄉入住高峰期，今年1月收住量能近8成。