考量移工對電動自行車不得酒駕的法令可能較不熟稔，樹林警分局近日已前往轄內工廠向移工宣導。（樹林警分局提供）

遏止酒駕惡行，樹林警分局自去年底實施酒駕大執法，統計自去年12月28日至今年1月14日，民眾騎乘電動自行車酒駕的比例占整體酒駕的23.8％，其中不少違規者是移工，警方考量移工對電動自行車不得酒駕的法令可能較不熟稔，近日已前往轄內工廠向移工宣導。

樹林警分局局長趙家輝指出，電動自行車是近日新興的交通工具，免考照、免受年紀限制受到民眾喜愛，也是移工經常使用的交通工具，卻忽略只要酒後上路，如果吐氣所含酒精濃度酒測值0.15毫克到0.25毫克，依道路管理處罰條例第73條，處600元到1200元罰鍰。

而吐氣所含酒精濃度0.25毫克以上會依酒駕，處2年以下有期徒刑得併科20萬元以下罰金；此外，電動自行車如被查獲未黏貼合格「閃電標章」者，依據道路交通處罰條例第12條，可處3600元至1萬800元罰鍰並沒入車輛。

樹林警呼籲，春節連續假期將至，各種尾牙、春酒活動陸續登場，警方防制酒駕不分季節不分日夜，將持續維持執法強度，對帶有僥倖心態酒後駕車之違規人絕不寬容，並呼籲民眾遵照「酒後不開車」原則，欲前往飲宴聚餐地點可選擇計程車或大眾運輸，避免酒後駕車返家可能，多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務，防制酒後駕車。

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