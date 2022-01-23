本土疫情持續增溫，新竹縣衛生局23日在關西鎮衛生所加開疫苗接種站，分為上午、下午2場，原計提供900劑莫德納疫苗以便須接種第3劑者隨到隨打，關西鎮民接種意願踴躍，不到8點即大排長龍，衛生局再加碼200劑到1100劑，並增加人力、維護現場秩序。

由於關西鎮僅有關西衛生所提供新冠肺炎疫苗接種服務，且接種時間多在平日，新竹縣衛生局收到民眾陳情，在23日加開接種站，由於民眾接種意願十分踴躍，不到8點即有民眾排隊等候，疫苗接種服務原本將在9點才開始，提早開始服務，但仍有不少民眾在現場等候2、3小時才完成接種。

新竹縣衛生局長殷東成表示，在獲知現場大排長龍後，也立即增加人力並維持現場排隊秩序，也加碼疫苗至1100劑，讓現場民眾都能打到第3劑莫德納疫苗。

由於現場大排長龍，負責接種疫苗的新仁醫院也發號碼牌，醫護團隊也逐一接種。不過有民眾觀察到，等待接種者的高齡者多，但僅有2組醫護負責接種，因此造成民怨，且上午號碼牌只發了450個，未能在上午場取到號碼牌的人，只能中午再繼續排隊，「很浪費時間」。