國際新冠疫情延燒，其中桃園中壢西堤移工染疫已累計100人確診，為強化移工防疫資訊，避免造成疫情擴散，勞動部今(13)日表示，將積極運用移工母語廣播、臉書及[email protected]等社群網站，以及移工權益網站等多元管道，持續宣導移工防疫資訊。

勞動部表示，為避免移工群聚疫情的擴散，持續配合疫情指揮中心及地方政府公布各項防疫及疫情資訊，以移工母語透過跨國勞動力權益維護網站、[email protected]移點通、臉書及外語廣播節目等多元宣導管道，向移工、雇主及仲介公司宣導包括宿舍防疫指引、疫苗預約方式及施打地點、簡訊實聯制等重要資訊。

此外，疫調足跡除由中央流行疫情指揮中心公布外，去年授權由地方政府依轄區疫情需要，基於防治及控制傳染病蔓延等考量，公布確診個案的疫調足跡，為避免移工進出確診者曾到過的場所染疫風險，勞動部將運用相關管道以移工母語全面宣導。

勞動部強調，桃園中壢西堤移工染疫發生後，桃園市政府已同步翻譯移工母語， 並在相關網站及社群媒體對外週知，也透過管道向移工宣傳，並鼓勵所有移工儘快加入「[email protected]移點通」，以即時接收最新防疫訊息。