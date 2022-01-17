盧秀燕強調，她身為六都唯一女市長，對教育十分重視，台中市今年度約1500億元預算，其中40％、約600億元投資教育，教育預算占比第一。（台中市政府提供）

學校家長會不僅促進校方與學生家長互動，更積極協助校務發展，對於教育推展功不可沒。台中市政府教育局17日在萬和國中舉辦「110學年度台中市公私立高級中學及國民中學家長會會長授證典禮」，由市長盧秀燕頒贈新、卸任家長會長聘書與感謝狀，期勉新的學年攜手繼續為台中市教育努力。

「唯有教育辦好，孩子、台中才有未來！」盧秀燕表示，她身為六都唯一女市長，對教育十分重視，台中市今年度約1500億元預算，其中40％、約600億元投資教育，教育預算占比第一；另外，台灣夏天炎熱，影響老師教學、學生學習，市府推出清涼安心學習計畫，規劃台中市各班安裝冷氣，感謝家長會、宮廟捐贈經費，加上中央補助，去年12月台中市完成班班有冷氣之裝設，效率六都第一。

盧秀燕說，台中市各學校每班都有冷氣，而冷氣費過去為使用者付費，造成經濟弱勢的孩子困難，今年除了補助的四個月電費外，其餘不足的經費全數由市府自行吸收，不用家長負擔，也希望大家節約使用。

針對校園防疫，盧秀燕說，防疫工作台中成效不錯，目前相對安全，沒有本土確診，但還是不能掉以輕心，希望家長、學校加強防疫，市府也推出校園加嚴方案，師生上課或運動均須佩戴口罩、吃飯時須使用隔板、跨縣市活動延後舉行，目前已協調15校寒假期間跨縣市活動暫緩，各校活動取消衍生損失，市府將補貼經費，待疫情緩和後再舉行。

教育局強調，盧市長上任以來積極推動各項教育政策，除了訂立公幼倍增計畫，提供更多元與平價的選擇，同時也致力降低學校的生師比，提升學習品質，改善學生受教權；另外，為了培養學生具備未來格局及深耕品德教育，台中市增聘外籍師資，並辦理多元英語活動，藉由中、外籍教師協同教學，提升學生國際競爭力。

此外，疫情期間，市府積極提高教職員及補教人員的疫苗施打率、研議相關防疫指引，並加強環境清消，希望讓學生上學安心，家長也放心。