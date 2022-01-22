本土群聚感染案件持續增加，台中市政府全力備戰，市長盧秀燕昨晚率隊前往銀櫃KTV稽查，了解業者是否落實實聯制，控管顧客全程戴口罩，並執行每日定期消毒等防疫措施。台中市議會因近日疫情嚴峻為減少群聚活動情形，22日宣布停辦今(111)年「新春團拜」活動。

受到疫情瞬息萬變衝擊，台中市春節安心專案，規定台中市居家檢疫替代所第一線服務人員須接種完兩劑新冠疫苗，且自1月11日起至2月14日每週要快篩1次。

市府指出，台中市防疫計程車隊現在共有153台車在線服務，駕駛需完整接種兩劑疫苗才有資格申請加入防疫車隊，因此台中市政府防疫計程車隊，全數駕駛都接種完兩劑新冠疫苗，返鄉市民可安心搭乘。

台中市議會表示，議長張清照及副議長顏莉敏發現近日疫情持續嚴峻，為減少群聚活動情形，台中市議會決定停辦今(111)年｢新春團拜｣活動，避免發生群聚感染的風險。