台中市為鼓勵待業青年積極尋職投入就業市場，勞工局今年針對獎勵青年就業計畫新增「弱勢青年就業獎勵金」項目，針對設籍台中市29歲以下且符合低收、中低收入戶或須負擔學貸的青年，經推介就業滿3、6個月，除領取就業獎勵金外，再加碼5000元，就業滿6個月最高可領3萬5000元獎勵金，協助其穩定就業。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕十分重視及關心青年就業議題，積極推出「青秀樂台中」政策，並以「建構友善青年就業環境」為目標，去年因應疫情，特於台中市「獎勵青年就業計畫」對象新增應屆畢業生經推介就業滿14日，可申請3千元獎勵金，並放寬就業滿1個月可先申請5000元獎勵金，積極鼓勵協助青年畢業即順利接軌就業。

張大春指出，今年除持續推動鼓勵當年度畢業生積極尋職，並經勞工局就業服務處推介就業滿一定期間可申請各項獎勵金外，針對低收、中低收入戶或背負學貸壓力的弱勢青年，全國首創新增「弱勢青年就業獎勵金」，經推介就業滿3、6個月，再加碼發給5000元獎勵金，減輕其就業初期經濟負擔。

宋同學說，她研究所畢業後自行尋職約半年，雖積極透過人力銀行找工作，但因不清楚職涯目標，對職缺內容也缺乏概念，幸好透過勞工局就業服務處協助，運用「獎勵青年就業計畫」，順利面試上知名光學科技公司的製程工程師，目前已穩定就業10個月，感謝市府協助接軌職場及穩定就業。