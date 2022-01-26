唐榮調漲2月份盤價 熱冷軋內銷價每公噸大漲5000元 13:372022/01/26 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼燁聯之後，唐榮25日開出2月份盤價，全面調漲各項鋼品價格，其中內銷價格部份，熱冷軋不銹鋼品每公噸調漲5000元，且316系列產品附價每公噸上調2000元；外銷價格部份，304系列產品，依不同地區每公噸調漲130～200美元。 華新麗華調漲2月份盤價 300系列產品每公噸大漲新台幣6000元 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸調漲300元 #燁聯 #唐榮 #調漲 #盤價 #每公噸調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 燁聯 2月盤價全面調漲 04:102022/01/26 證券．權證 燁聯調漲2月份不銹鋼價 304系列產品每公噸大漲5000元 17:192022/01/25 財經 華新調漲二月不鏽鋼內外銷盤價 11:292022/01/24 財經 三衝擊 文具業年後漲聲響起 04:102022/01/24 產業．科技 原料行情飆 豐興、華新掀漲風 04:102022/01/25 財經要聞 國際銅及鎳價走揚 華新21日股價逆勢走揚 11:092022/01/21 財經 《熱門族群》LME鎳價創近11年新高 2月不鏽鋼漲勢可期 11:422022/01/20 財經 權證星光大道－中鋼 吹響反攻號角 04:102022/01/21 證券．權證 《商情》國際原料漲勢支撐 國內廢鋼、鋼筋同步調漲 12:162022/01/24 財經 政院拍板 教召每日津貼調漲1.5倍 04:102022/01/21 政治要聞 《經濟》經部長王美花承諾 春節油價不漲 07:442022/01/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。