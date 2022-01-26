繼燁聯之後，唐榮25日開出2月份盤價，全面調漲各項鋼品價格，其中內銷價格部份，熱冷軋不銹鋼品每公噸調漲5000元，且316系列產品附價每公噸上調2000元；外銷價格部份，304系列產品，依不同地區每公噸調漲130～200美元。