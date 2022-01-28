擁有Oreo餅乾與Toblerone巧克力等知名零食品牌的億滋國際（Mondelez Internatiol）表示，由於去年幾波漲價依舊趕不上通膨速度，它預告今年可能還會進一步調漲價格。

該美國食品巨擘指稱，雖然去年已進行漲價，但依然無法彌補上季原物料與運輸成本的增加，迫使它今年可能再度調高價格，此外億滋還會與供應商進行協商與尋求避險策略，以求降低成本。

億滋執行長范德普（Dirk Van de Put）解釋，受到商品通膨、卡車短缺與缺工問題未解，導致公司獲利繼續受到壓縮。他說：「對我們而言這是最大挑戰。」

他提到由於疫情持續，使得全球供應鏈仍陷入困境，加上原物料短缺迫使供應商調漲價格，所有環節都出現了問題。

億滋最近一次漲價是從本月開始生效，漲幅約在6％到7％。不過該漲幅是根據去年10月的預測，自此之後公司成本又再度上升。

在截至去年12月底的上季，億滋經過調整後的銷售毛利率下滑近1個百分點到38.7％。該業者指出，隨著漲價策略逐漸奏效與供應鏈壓力有望減輕，今年獲利率應該可以提升。

范德普指出，從目前跡象來看，去年的漲價行動並沒有阻礙消費者花費更多金錢購買Oreo、Triscuit餅乾與其他零食。他表示鑑於數年前億滋在新興市場的漲價過度激進，導致銷售受到影響，億滋之後對於調漲價格非常小心，並確保產品銷量得以持續成長。

億滋拒絕透露今年整體漲幅為何，只說將視通膨與供應鏈受阻情況而定。范德普強調目前北美面臨的挑戰是最為艱困的。受到去年工會罷工與外部製造商面臨缺工危機，使得年初以來北美產品庫存降到極低水位。億滋預估產品庫存若要回到正常水準，恐要花費數月時間。