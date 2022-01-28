博鰲亞洲論壇微信公號28日發布博鰲亞洲論壇副理事長周小川發表〈新春致辭〉表示，發展是後疫情時代的關鍵字。展望2022年，亞洲將繼續成為全球經濟發展的重要引擎和多邊合作的關鍵支撐。為此，需要加強數位治理，促進數位經濟有序健康發展與跨境合作等多方努力。

周小川指出，回首2021年，全球疫苗接種不斷加快，宏觀經濟政策接續助力，世界經濟逐步走出低谷，全球經濟規模重回2019年新冠疫情前水準。但是，Delta、Omicron等變異病毒不斷擴散，打斷人們的生產生活，破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

食品、能源、海運價格上漲加大多國通膨風險，開發中國家債務可持續性問題未解。世界貧困人口新增1.6億，貧富差距進一步凸顯。全球氣候事件和自然災害頻發，人類賴以生存和發展的生物多樣性面臨嚴重威脅。近期東加火山爆發可能會引起北半球出現更多強對流等極端天氣。全球重大地緣政治衝突呈加劇之勢，國際安全形勢嚴峻。

周小川稱，展望2022年，亞洲將繼續成為全球經濟發展的重要引擎和多邊合作的關鍵支撐。為此，需要以果敢和堅毅共同面對、努力破解人類社會難題；需要支持彼此抗疫努力，加強檢測、治療以及疫苗合作，彌合「疫苗鴻溝」，早日戰勝疫情；需要實施積極穩健的宏觀經濟政策，恢復經濟增長，促進就業與培訓；需要提升應對氣候變化的緊迫感，擁抱綠色產業革命機遇，加大綠色技術投入，形成碳定價國際協調機制；需要加強數位治理，促進數位經濟有序健康發展與跨境合作；需要抓住《區域全面合作夥伴協定》（RCEP）正式生效、全球最大貿易區啟航之機，推動亞洲經濟融合與大市場建設，強化產業鏈韌性與協作，通過區域一體化驅動新一輪經濟全球化。

周小川強調，發展是後疫情時代的關鍵字。習近平主席在2021年聯合國大會上提出了全球發展倡議，呼籲國際社會攜手合作，共同面對人類發展道路上的重重阻礙。在為第二個百年目標奮鬥的新階段，中國政府堅定推動高品質增長，持續推進高水準對外開放，中國將成為疫情後全球經濟繁榮穩定的中堅力量。作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國將與世界各國「一起向未來」。

博鰲亞洲論壇將於2022年春季舉辦年會，聚焦疫情後亞洲與世界經濟復甦與發展大勢。作為重要的國際對話平台，論壇希望彙集全球智慧，凝聚全球共識，推動全球發展，共同構建人類命運共同體。