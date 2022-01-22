台中花市連續舉辦4天行銷活動，匯集台中各區特色農產品，提供消費者挑選年節伴手禮的好去處。（陳世宗攝）

農曆春節到來！台中市農產品種類豐富，品質優良且遠近馳名是年節餽贈親友的最佳選擇。農業局長蔡精強說，市府輔導台中市農會辦理「農產嘉年華-年貨大賞」活動，22日起至25日在南屯區台中花市熱鬧登場；匯集台中各區特色農產，並有消費滿額抽好禮等多重優惠，一次買齊伴手禮過好年。

「農產嘉年華-年貨大賞」22日舉行開幕活動。蔡精強表示，這次於台中花市連續舉辦4天行銷活動，以嘉年華會形式營造熱鬧的喜慶氛圍，匯集柑橘、芋頭、香菇、蜂蜜、咖啡等蔬果、農產加工品、伴手好禮，台中各區特色農產提供消費者挑選年節伴手禮的好去處。

蔡精強指出，現場還利用在地生產的花材布置花卉藝術打卡區，另亦規畫限量蘭花盆栽DIY、消費滿額抽好禮、農產福袋特賣、趣味遊戲及有獎徵答等精彩活動，並辦理廉政法令與反貪宣導，強化民眾反貪及反賄選意識。

蔡精強表示，「農產嘉年華-年貨大賞」活動，更號召台中各區農會提供農產伴手禮盒設置農產義賣區，義賣所得將全數捐給台中市惠明育幼院，期望更多人了解農業，一起發揮愛心照顧弱勢。

農業局強調，配合中央防疫政策，參加活動民眾請遵守實聯制、測量體溫等現場防疫措施，並全程佩戴口罩；活動現場禁止邊走邊吃，也不開放試吃，若有呼吸道及發燒症狀請勿前往參加，以確保自身及他人安全。