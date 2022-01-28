后里馬場魔幻藝術嘉年華28日正式開幕，有小火車及18座氣墊遊戲可供玩樂。（陳淑娥攝）

后里馬場魔幻藝術嘉年華28日正式開幕。（陳淑娥攝）

為因應春節9天連假到來，台中市后里馬場魔幻藝術嘉年華28日正式開幕，包括花舞館內魔幻迷宮、未來樹帶你進入奇幻的異世界，戶外舞台更邀請2018世界小丑冠軍每天演出3場小丑靜思劇，馬場內則有小火車及18座氣墊遊戲供玩樂；由於目前正值疫情期間，園區內更設置祈福場域供民眾祈求，活動相當多元。

台中市觀旅局去年11月將馬場及花舞館正式委外經營，為搶春節連假商機，后里馬場推出「2022魔幻藝術嘉年華」，今天正式開幕，活動維持至2月28日止，要讓大小朋友歡樂長達1個月。

2022魔幻藝術嘉年華不畏疫情於新春期間登場，為園區注入滿滿歡樂與活力，活動包括花舞館內的魔幻迷宮、未來樹帶你進入奇幻的異世界，戶外舞台更邀請2018世界小丑冠軍每天演出3場小丑靜思劇，馬場內則有小火車及18座氣墊遊戲，供大小朋友玩樂。

活動執行長林麗玉指出，由於目前適逢疫情，活動期間會實施實聯制等防疫措施，並嚴格落實人數管控。另外，特別於園區設置祈福場域供遊客掛上祈福卡，今天開幕式，多位身穿日本和服的女子手持卡片亮相，相當吸睛。