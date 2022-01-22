隨著農曆春節將至，為行銷在地農特產品，台中市農業局輔導台中市農會辦理台中市「農產嘉年華-年貨大賞」，自今(22)日起一連4天(1/22-1/25)在台中花市熱鬧登場，匯集台中各區特色農產，結合消費滿額抽好禮等多重優惠，讓民眾一次備齊所需年貨，開心過好年。

農業局表示，台中市農產品種類豐富，品質優良且遠近馳名，是年節餽贈親友的最佳選擇。為方便民眾選購，本次於台中花市連續舉辦4天行銷活動，以嘉年華會形式營造熱鬧的喜慶氛圍，帶動農產品買氣，增加農民收益，也提供消費者挑選年節伴手禮的好去處。

農業局指出，活動現場將展售柑橘、芋頭、香菇、蜂蜜、咖啡等蔬果、農產加工品及伴手好禮，並利用在地生產的花材布置花卉藝術打卡區；另規劃限量蘭花盆栽DIY、消費滿額抽好禮、農產福袋特賣、趣味遊戲及有獎徵答等精彩活動，更號召本市各區農會提供農產伴手禮。

此外，台中市農產嘉年華-年貨大賞還設置農產義賣區，義賣所得將全數捐給台中市惠明育幼院，期望透過本活動讓更多人了解農業，一起發揮愛心照顧弱勢，邀請民眾帶著家人、朋友一起來共襄盛舉。